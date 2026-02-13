Giresun Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Program

13.02.2026 10:20  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek vatandaşlara konser, tasavvuf musikisi ve çocuklara yönelik geleneksel tiyatro gösterileri sunacak.

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırladığı programda konser, tasavvuf musikisi dinletileri ve fasıl etkinliklerini vatandaşlar ile buluşturacak.

Giresun Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara yönelik kapsamlı bir kültür ve sanat programı hazırladı. Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmayı amaçlayan etkinlikler, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında konser, tasavvuf musikisi dinletileri, fasıl programları ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca semazen gösterileri ve tasavvuf temalı etkinliklerle Ramazan akşamlarına yönelik içerikler sunulacak.

Çocuklara özel etkinlik

Çocuklara yönelik etkinliklerde ise geleneksel Türk tiyatrosunun örneklerinden orta oyunu ile Hacivat ve Karagöz gösterileri sahnelenecek. Etkinliklerle çocukların hem eğlenmesi hem de geleneksel kültürle buluşması hedefleniyor. Giresun Belediye yetkilileri, düzenlenecek etkinliklerle birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının pekişmesini amaçladıklarını dile getirerek, tüm vatandaşları Ramazan programına katılmaya davet etti.

Etkinlik programı, her gün belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:01:02. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.