Giresun Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Program

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Ramazan ayına özel hazırladığı programda konser, tasavvuf musikisi dinletileri ve fasıl etkinliklerini vatandaşlar ile buluşturacak.

Giresun Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara yönelik kapsamlı bir kültür ve sanat programı hazırladı. Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmayı amaçlayan etkinlikler, Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Program kapsamında konser, tasavvuf musikisi dinletileri, fasıl programları ve söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca semazen gösterileri ve tasavvuf temalı etkinliklerle Ramazan akşamlarına yönelik içerikler sunulacak.

Çocuklara özel etkinlik

Çocuklara yönelik etkinliklerde ise geleneksel Türk tiyatrosunun örneklerinden orta oyunu ile Hacivat ve Karagöz gösterileri sahnelenecek. Etkinliklerle çocukların hem eğlenmesi hem de geleneksel kültürle buluşması hedefleniyor. Giresun Belediye yetkilileri, düzenlenecek etkinliklerle birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının pekişmesini amaçladıklarını dile getirerek, tüm vatandaşları Ramazan programına katılmaya davet etti.

Etkinlik programı, her gün belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.