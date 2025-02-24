Giresun Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Destek Çağrısı

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çağrıda bulunarak, "Belediye olarak sokak hayvanları için besleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu konuda vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Kapınızın önüne bir kap mama ve su bırakarak can dostlarımıza yardımcı olabilirsiniz" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, soğuk hava koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Köse, belediye olarak sokak hayvanlarına kendi ürettikleri mamalarla düzenli destek sağladıklarını, ancak vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

"Vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Kış aylarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha da zorlandığını belirten Başkan Köse, "Belediye olarak sokak hayvanları için besleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak bu konuda vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Kapınızın önüne bir kap mama ve su bırakarak can dostlarımıza yardımcı olabilirsiniz" dedi.

"Onlar bizim sessiz dostlarımız"

Belediye ekiplerinin düzenli olarak şehrin belirli noktalarına mama ve su bıraktığını aktaran Başkan Köse, hasta ve yaralı sokak hayvanları için veterinerlik hizmetlerinin de devam ettiğini hatırlattı. Sokak hayvanlarının yalnız olmadığını vurgulayan Başkan Köse, "Onlar bizim sessiz dostlarımız, bu soğuk günlerde onların da yaşama tutunmasına hep birlikte destek olalım" diye konuştu.