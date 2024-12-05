Giresun'da 15 Proje İPARD Desteği Aldı

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Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Ayhan Uğur, İPARD 3 Programı çerçevesinde 2024 yılı içerisinde "Çiftlik Faaliyetleri ve İş Geliştirme Tedbiri" kapsamında 15 projenin incelenmeye hak kazandığını söyledi.

Uğur, AA muhabirine, Giresun'da yatırımcılara yönelik destekleme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

İPARD 3 Programı çerçevesinde Çiftlik Faaliyetleri ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında bu yıl içerisinde yapılan başvurulardan 15'inin incelemeye alınmasının kararlaştırıldığını ifade ederek, "Projelerin toplamda yatırım tutarları 157 milyon 975 bin liradır. Yatırım tutarlarına 102 milyon 135 bin lira hibe miktarı oluştu." dedi.

Projelerin 6'sının kırsal turizm sektörüne ait olduğunu aktaran Uğur, şöyle konuştu:

"4'ü katma değerli ürünler, biri bitkisel üretim, biri zanaatkarlık ve 3'ü arıcılık sektöründen proje incelenmeye hak kazandı. Projelerin incelenmesi süreci ocak ayına kadar devam edecek. Ocak ayının ikinci haftasında da kurum başkanlığı merkezine gönderilecek ve neticelendirilecek. Onay alan projeler uygulamaya geçecek."