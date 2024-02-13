Giresun\'da 69 yıllık evli çift birbirlerini hala seviyor

Giresun'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi konuklarından 69 yıllık evli Abdurrahman Aydın (91) ve eşi Havva Aydın (88), birbirlerini evliliklerinin ilk günündeki gibi seviyor.
Dünya evine 1955 yılında giren memur emeklisi Abdurrahman Aydın 2017, eşi Havva Aydın ise 2018 yılından bu yana 74 yaşlının bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzur Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sakinleri arasında yer alıyor.
Birlikteliklerinde 69. yıla giren Aydın çiftti, evlilik süreci ve yaşantılarıyla topluma örnek oluyor.
Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, AA muhabirine, 2015 yılında hizmete giren merkezde 69 yıllık Aydın çiftinin kendileri için özel bir yerinin olduğunu söyledi.
Modaoğlu, Aydın çiftinin yaşantıları ve evlilik süreçleri ile topluma örnek teşkil ettiklerini dile getirerek, "Abdurrahman amcamız ve Havva teyzemiz 69 yıllık evlilik süresi geçirmekteler. Bu, evlilikteki tecrübelerinin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir."
Abdurrahman Aydın ise 1955 yılında evlendiği Havva Aydın ile merkezde huzurlu ve güzel bir ortamda yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.
Evliliklerinde 69. yıla girdiklerini aktaran Aydın, "Yıllar akıp gitti. Eşim de her zaman yanımdaydı. Birbirimizi ilk günkü gibi seviyoruz. Bir kaç yıldır da buradayız. Allah razı olsun amirlerden bizi rahat ettirmek için çabalıyorlar." diye konuştu.
Aydın, evli çiftlere ve evlenecek gençlere ise birbirlerine olan saygı ve sevgilerini kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.
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