Giresun Şebinkarahisar ilçesinde ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Elmalık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşerek projelerini anlattı ve talep ve önerilerini dinledi. Say, Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Ayrıca, hastane, spor salonu ve diş hastanesi gibi birçok önemli projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve istihdama yönelik projelerin de bulunduğunu ifade etti.