Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
İlçeye bağlı Balcana köyünde, Çeşminaz Gül'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Giresun Şebinkarahisar ilçesinde ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşerek projelerini anlattı ve talep ve önerilerini dinledi. Say, Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Ayrıca, hastane, spor salonu ve diş hastanesi gibi birçok önemli projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve istihdama yönelik projelerin de bulunduğunu ifade etti.
ILO ve EBRD tarafından desteklenen bir araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların önemli bir kısmı çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatından geçici veya kalıcı olarak ayrılıyor. Akademisyen Dr. Öğr. Üyesi Aslı Şahankaya Adar, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili, 'Çocuk bakım hizmetlerinin maliyeti, kadın istihdamını etkiliyor' dedi.
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçede 10 büyük mahallede sadece kadınlara özgü spor merkezleri ve lokaller kuracaklarının müjdesini verdi.
Antalya'da gece uyuyacağı sırada kocasından sabah içmek için mercimek çorbası içmek istediğini söyleyen 52 yaşındaki Kırgızistan uyruklu kadın, yatağında ölü bulundu. Eşini kaybeden Mevlüt Çelik, 'Sabah kalkınca bana mercimek çorbası yap' demişti. Ben de yaptım. Tencere halen sıcak. Sıcak sıcak içmesi için seslendim ama uyanmadı' dedi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mesleği çok seven engelli bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polis ekipleri, yanlarında getirdikleri hediyelerle çocuğu evinde ziyaret etti ve aileleri tarafından teşekkürle karşılandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Osmanlı köyü Kozluören'de yüzyıllardır Ramazan ayının ilk gününde tüm köy halkı çullama ve yeşil mercimek yemeğiyle iftar açıyor. Köyün geçmişi Selçuklu Devleti dönemine kadar uzanıyor ve bu geleneğin 900 yıldır hiç bozulmadan sürdürüldüğü biliniyor. Köydeki her evde bu yemeklerin pişirilmesiyle Ramazan'ın birinci günü kutlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Metalist: Vahdet sergisi, Gülhane Parkı'ndaki Gülhane Sarnıcı ve Fener Evleri 1'de ziyarete açıldı. Sergide, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümü mezunları ve halen eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Metalist Grubu'nun heykelleri sergileniyor. Bahar Posta, Berke Uysal, Büşra Kölmük, Elçin Yaren Çakırlar, Emirhan Özkök, Mert Çıkılmazkaya, Muzaffer Tuncer, Nihat Sarıibrahimoğlu, Okan Ünal, Özge Yelkenci ve Rasim Metehan Acehan'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?