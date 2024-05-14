Giresun'da umuma açık yerlerde alkol kullanımı yasaklandı - Son Dakika
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Giresun'da umuma açık yerlerde alkol kullanımı yasaklandı

Giresun\'da umuma açık yerlerde alkol kullanımı yasaklandı

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, umuma açık yerlerde ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol kullanımının yasaklandığı belirtildi. Kararın, alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullandırılmasını teşvik edenlere yönelik tedbirler ve yaptırımları içerdiği ifade edildi. Yasak, kamu güvenliği ve düzeninin sağlanması, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınmıştır.

14.05.2024 14:26
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Giresun'da, umuma açık yerlerde ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol kullanımı yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il sınırları içinde açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol içilmesine yönelik yasak kararının dün itibarıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, kararın, Giresun sınırları içerisinde açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullandırılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsadığı aktarıldı.

Kararla Giresun sınırları içerisinde kamu güvenliği ve düzeninin sağlanması, genel sağlığının korunması ve suç işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahil kapsamında kumsalda ve kayalıklarda, Aksu, Batlama, Büyükgüre ve Küçükgüre dereleri kenarlarında, parklar, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meydan, cadde, sokaklarda ve viyadük altlarında, ceplerinde, kale içinde ve çevresinde, piknik ve gezinti alanları, meskun mahal içerisinde bulunan çeşme başları ile tarihi ve kültürel mekanlar ve mezarlıklarda, her düzey ve türden eğitim-öğretim binaları, kurs maksatlı yerler, öğrenci yurtları ve kamu binaları ile bu binaların bahçelerinde, ibadethaneler ile eklentileri ile bahçelerinde, terk edilmiş yapılar ve inşa halinde bulunan yapılarda, otogar ve terminallerde, alt ve üst geçitlerde, otoyol ve kara yolları ile mahalle yolları kenarlarında, seyir veya park halinde iken her türlü motorlu ulaşım araçlarının içerisinde, açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içeceklerin içilmesi yasaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da umuma açık yerlerde alkol kullanımı yasaklandı - Son Dakika

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