Giresun Belediye Başkanı Köse: "İçme Suyu Bizim İçin Her Zaman Önceliktir"

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Teyyaredüzü Mahallesi'nde devam eden asbestli boruları değiştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Köse, "Bu yatırımla su kayıplarını önlemeyi ve altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. İçme suyu bizim için her zaman önceliktir" dedi.

Giresun Belediyesi, içme suyu hatlarında kullanılan asbestli boruları polietilen borularla değiştirme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan söz konusu çalışma kapsamında eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli borular daha sağlıklı, uzun ömürlü ve kaçak riski olmayan polietilen borularla değiştiriliyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, Teyyaredüzü Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak amacıyla başlatılan asbestli boru değişimi projesinin diğer mahallelere de yayılacağını dile getiren Köse, "Giresun Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla şehir genelinde asbest boruları etap etap kaldırarak yerlerine sağlıklı ve dayanıklı polietilen borular döşüyoruz. Çalışmalarımıza ilk olarak Teyyaredüzü Mahallesi'nde başladık. Ardından Hacısiyam, Osmaniye ve Erikliman mahallelerimizde de çalışmalarımız devam edecek. Toplam 12 kilometrelik projenin maliyeti 31,5 milyon TL olup bu yatırımla su kayıplarını önlemeyi ve altyapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. İçme suyu bizim için her zaman önceliktir" diye konuştu.

Başkan Köse, görev süreleri içerisinde yeni hizmete aldıkları su kuyuları ve su deposu sayısının artmasıyla birlikte ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek su sıkıntılarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.