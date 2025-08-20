Giresun'da Denize Girmek Yasaklandı

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün il genelinde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, alınan karara uyulmasının vatandaşların can güvenlikleri için önem arz ettiği vurgulandı.
