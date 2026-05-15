Giresun'da Engellilere Temsili Askerlik Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Engellilere Temsili Askerlik Töreni

Giresun\'da Engellilere Temsili Askerlik Töreni
15.05.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da 14 engelli birey, temsili askerlik uygulamasıyla bir günlüğüne asker oldu.

Giresun'da engelliler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda 14 engelli birey için temsili askerlik töreni düzenlendi. Asker kıyafeti giyen özel bireyler, yemin ederek bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdi.

Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, yaptığı konuşmada, Türk ordusunun tarih boyunca vatanın bağımsızlığı ve milletin birliğinin teminatı olduğunu söyledi.

Bugün hayatın hiçbir engelini kendine mazeret etmeyen, yüreği vatan sevgisi ve askerlik arzusuyla dolu bireylerin bu kutsal görevi temsili olarak yerine getirdiğini belirten Bayhan, "Sevgili Mehmetçiklerimizin gözlerindeki gurur dolu heyecan ve mutluluk hepimizi derinden duygulandırmaktadır." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ise temsili askerlik hizmetini yerine getiren vatandaşların heyecan ve coşku ile üniformalarını giydiğini ifade ederek, Mehmetçiklerin gözlerindeki pırıltıyı büyük bir memnuniyetle gözlemlediklerini ve bundan da gurur duyduklarını kaydetti.

Engelli bireylere sertifika ve künyelerinin verildiği törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Engellilere Temsili Askerlik Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:44:40. #7.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Engellilere Temsili Askerlik Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.