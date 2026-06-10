Giresun'da Ev Yangını - Son Dakika
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Giresun'da Ev Yangını

Giresun\'da Ev Yangını
10.06.2026 09:25
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Espiye'de bir evde çıkan yangında hasar oluştu, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Giresun, Espiye, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

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