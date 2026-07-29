5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi - Son Dakika
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5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurduklarını açıklamasının ardından beş gecelik sessizlik bozuldu. İran, Ürdün'deki ABD üssü ile CENTCOM'u balistik füzelerle hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Buna karşılık ABD ve Suudi Arabistan, Irak'taki İran yanlısı milislere ortak hava saldırısı düzenlerken, Haşdi Şabi saldırılarda 8 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları durdurduklarını açıklamasının ardından beş gecedir karşılıklı saldırıların durduğu Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki bir ABD hava üssü ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) bulunduğu merkezin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. Aynı saatlerde Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç petrol tankerinin vurulduğu açıklanırken, ABD ve Suudi Arabistan orduları da Irak'taki İran yanlısı milislere yönelik ortak hava saldırısı gerçekleştirdi.

ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜ VE CENTCOM HEDEF ALINDI

İran resmi medyasında yer alan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada saldırının "ABD ordusunun saldırgan eylemlerine karşılık" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran'a yönelik tehditler ve ABD güçlerinin çıkarlarına karşı yasa dışı ve düşmanca eylemleri devam ettiği sürece direnişin süreceği" vurgulanarak, ABD yönetiminin tehditlerine ve "yasa dışı müdahalelerine" son vermesi çağrısında bulunuldu.

ABD ordusu ise daha önce İran tarafından Orta Doğu'daki ABD güçlerine doğru fırlatılan çok sayıda balistik füzenin engellendiğini açıklamış ve saldırı girişimini "beklenmedik bir saldırı girişimi" olarak nitelendirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın hedef almaya çalıştığı yerin adını açıklamazken, İsrail basınında yer alan haberlerde İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne balistik füzeler fırlattığı belirtilmişti.

İran'ın saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı vurmayı durdurduğunu açıklamasının ardından geldi. Beş gecedir karşılıklı saldırılar durmuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 3 PETROL TANKERİ VURULDU

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan üç petrol tankerinin "uyarılara rağmen tehlikeli ve yasa dışı olduğu belirtilen rotada ilerlemeye devam ettiği" belirtildi.

Söz konusu tankerlerin hedef alındığı ve durdurulmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, ABD ordusunun bölgedeki "müdahalelerinin ve gemilere yönelik yasa dışı talimatlarının" karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunuldu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ORTAK HAVA SALDIRISI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, dün İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından ABD güçlerine ve Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına saldırmak üzere yönlendirildiği belirtilen İran yanlısı grupların hedef alındığı bildirildi.

Açıklamada, ABD ve Suudi savaş uçaklarının Irak'ın doğusundaki çeşitli bölgelerde gruplara ait lojistik merkezler ve silah depolarına hava saldırıları düzenlediği ifade edildi.

Saldırıların, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından son 72 saatte düzenlendiği belirtilen 30'dan fazla İHA saldırısına karşılık gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ABD güçlerini hedef alan saldırıların başarısız olduğu vurgulandı.

CENTCOM açıklamasında ayrıca, Şubat-Nisan 2026 döneminde Irak'taki İran yanlısı milisler tarafından ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunulduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve desteklediği grupların saldırıları durdurmaları, aksi halde ABD'nin yeni askeri müdahaleleriyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN: HEDEFLER İRAN YANLISI MİLİSLERE AİTTİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakanlık Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki'nin açıklamalarına yer verildi.

Maliki, Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerinin 27 Temmuz'da ve dün ülkenin Doğu Bölgesi ile Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'yı etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Maliki, Suudi Arabistan'ın kendisini ve sahip olduğu imkanları savunma hakkına sahip olduğunu söyledi. Riyad yönetiminin "uygun zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" da dile getirdi.

Maliki, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde güvence altına alınan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin CENTCOM ile koordinasyon halinde, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarla bağlantılı olduğu belirtilen İran yanlısı milislere ait Irak'taki hedeflere yönelik "belirli ve nokta atışı saldırılar" düzenlediğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın tırmanma peşinde olmadığını vurgulayan Maliki, ülkesine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini kaydetti.

HAŞDİ ŞABİ: 8 ÖLÜ, 4 YARALI

Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada saldırıların "Irak'ın egemenliğinin ihlali ve resmi güvenlik kurumlarının hedef alınması" anlamına geldiği savunularak, yaşananların "son derece tehlikeli bir tırmanış" olduğu ifade edildi.

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Son Dakika İran 5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi - Son Dakika
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