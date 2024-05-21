Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Giresun\'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan kişinin bugün Yağlıdere'de ölü olarak bulunduğu ve olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.

21.05.2024 23:09
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakkında 2 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan kişinin bugün Yağlıdere'de ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yağlıdere, Giresun, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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