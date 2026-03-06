Giresun Belediyesi'nden "Kitap Takas Günleri" Etkinliği - Son Dakika
Giresun Belediyesi'nden "Kitap Takas Günleri" Etkinliği

06.03.2026 11:59  Güncelleme: 12:30
Giresun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, 'Sıfır Atık Ayı' kapsamında 'Kitap Takas Günleri' etkinliği düzenliyor. Vatandaşlar, okudukları kitapları getirerek başka kitaplarla takas etme fırsatı bulacak.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, "Okuduğun kitabı getir, yeni kitapla değiştir" sloganıyla "Kitap Takas Günleri" etkinliğine ev sahipliği yapacak. "Sıfır Atık Ayı" kapsamında düzenlenen etkinlikle vatandaşların okudukları kitapları getirerek başka kitaplarla takas etmesi amaçlanıyor. Böylece hem kitapların yeniden değerlendirilmesi hem de okuma alışkanlığının teşvik edilmesi hedefleniyor. Etkinlik kapsamında kitap taşıyan araç, mahalleleri dolaşarak vatandaşlarla buluşacak. Program çerçevesinde 5 mahallede düzenlenecek etkinlikte, vatandaşlar getirdikleri kitapları farklı kitaplarla değiştirerek yeni eserlerle buluşma fırsatı yakalayacak. Müdürlük yetkilileri, sıfır atık bilincini artırmayı amaçlayan etkinliğin aynı zamanda kültürel bir paylaşım ortamı oluşturduğunu belirterek, tüm vatandaşları "Kitap Takas Günleri"ne davet etti.

Mahalle etkinlik programı ise şu şekilde:

-9 Mart Pazartesi 10.00-12.00 – Erikliman Muhtarlığı.

-10 Mart Salı 10.00-12.00 – Aksu Muhtarlığı Önü.

-11 Mart Çarşamba 10.00-12.00 – Gaziler Kadın Kooperatifi Önü (Muhtarlık Yanı).

-12 Mart Perşembe 10.00-12.00 – Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesi Üzeri.

-13 Mart Cuma 10.00-12.00 – Gemilerçekeği Mahallesi Cumartesi Pazarı.

Kaynak: ANKA

