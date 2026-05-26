Giresun\'da Otomobil Plaja Devrildi: 4 Yaralı

GİRESUN'da kediye çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin plaja devrildiği kazada 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Piraziz ilçesinde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu Eğrice mevkisinde giden S.I. (56) yönetimindeki CE FA 25 plakalı otomobil kediye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak plaja devrildi. Kazada S.K. (32), A.K. (5), T.K. (13) ve B.N. (34) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.