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Giresun'da tarihi eserler ve silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da tarihi eserler ve silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yapılan operasyonda, evinde ve iş yerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı. Aramalarda çeşitli silahlar ve mühimmatın yanı sıra Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu düşünülen 18 sikke ve diğer tarihi eserler bulundu. Şüpheli, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından tutuklandı.

Giresun\'da tarihi eserler ve silah ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
18.12.2023 - 23:41,
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Giresun'da evinde ve iş yerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, obje ile silah ve mühimmat ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan şüpheli H.N'nin üzerinde, evinde ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda çeşitli model ve markalarda 7 tabanca, 215 fişek, 11 şarjör ve tabanca namlusu ele geçirildi.

Aynı adreslerde, Osmanlı'nın çeşitli dönemleri ile Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 sikke, mührü şerif, eski dönemlere ait olduğu düşünülen kopmuş yüzük parçası, metal süs eşyası, farklı görüntüye sahip 2 taş parçası ve ağzı kapalı cam tüp içerisinde metal parçası bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.N. "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Şebinkarahisar, Giresun, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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