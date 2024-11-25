Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen Ü.H. ve A.K'yi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde 0,72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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