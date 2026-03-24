Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 36 gram bonzai, 3 gram sentetik uyuşturucu, sentetik hap, ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
