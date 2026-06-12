Giresun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 116 Gözaltı - Son Dakika
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Giresun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 116 Gözaltı

Giresun\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 116 Gözaltı
12.06.2026 17:43
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Giresun merkezli operasyonla 32 ilde düzenlenen baskında 116 şüpheli yakalandı, 40 milyar lira işlem hacmi.

GİRESUN merkezli 32 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 116 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı internet sitelerinin 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle 'yasa dışı bahis' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma' suçlarına yönelik 18 ay süren teknik ve fiziki çalışma yürütüldü. Çalışmada, 2016-2026 yılları arasında internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 2 bahis sitesi belirlendi. Ayrıca bu siteler üzerinden faaliyet gösteren şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçlarını işledikleri tespit edildi. Söz konusu sitelerin faaliyet süresince yaklaşık 40 milyar lira işlem hacmine ulaştığı değerlendirildi.

Tespitler doğrultusunda, Giresun merkezli 32 ilde 140 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 116 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Giresun, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

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