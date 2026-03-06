Giresun'dan kısa kısa - Son Dakika
Giresun'dan kısa kısa

Giresun\'dan kısa kısa
06.03.2026 16:49
Giresun'un Eynesil ilçesinde öğrenciler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda ve kıyafet kampanyası başlattı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde öğrenciler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda ve kıyafet kampanyası başlattı.

Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu ile Mustafa Yüksel İlkokulu öğrencileri, okul aile birliği öncülüğünde gıda ve giyim malzemelerinden oluşan paketler hazırladı.

İlçedeki esnaf ve hayırseverlerin de destek verdiği kampanya kapsamında hazırlanan paketler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İlkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Eynesil ilçesinde öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mustafa Yüksel İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları, trafikte saygı ve güvenli hareket etme konularında bilgi aktarıldı.

Öğrencilere, yayaların uymaları gereken kurallar da anlatıldı.

Espiye'den 45 kişi kutsal topraklara uğurlandı

Espiye ilçesinden 45 kişi, umre ibareti için kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi'nde organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Kafile, dua edilmesinin ardından kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eynesil, Giresun, Güncel, Son Dakika

