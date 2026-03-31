Giresun\'dan kısa kısa

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destek programları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yağlıdere Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğinde Belediye Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TKDK hibe destekleri ile Yerel Kırsal Kalkınma Stratejilerinin Hazırlanması ve Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbiri konusunda çiftçilere bilgi aktarıldı.

Toplantıya, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş ile TKDK İl Koordinatörü Mehmet Samet Acaroğlu da katıldı.

Espiye'de çiftçiler bilgilendirildi

Espiye ilçesinde B-Reçete Sistemi ve Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sistemin amacının bitki koruma ürünlerinin doğru, etkili ve kontrollü kullanımını sağlamak olduğunu söyledi.

Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi'nin üreticiler açısından yasal bir zorunluluk olduğunu belirten Küp, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden tarımsal mücadele yapılabilmesinin önemini vurguladı.