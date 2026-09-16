Giresun\'dan kısa kısa

? Giresun'un Espiye ilçesinde yoğun bakım servisi ve tomografi ünitesi hizmete açıldı.

Vali Mustafa Koç, Espiye Devlet Hastanesinde düzenlenen törende, sağlık alanındaki yatırımların ilçe halkı için büyük bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Bu yeni hizmetle İlçe Devlet Hastanesi'nin önemli bir eksikliğinin giderildiğini belirten Koç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere ve kurum müdürleri katıldı.

Eynesil'de İlköğretim Haftası kutlandı

Eynesil ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, ?Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, ilköğretimin insan hayatının en köklü başlangıcı olduğunu söyledi.

Zihnin, karakter ve geleceğin bu dönemde şekillendiğini ifade eden Güven, tüm öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarı diledi.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu törene, Kaymakam Tarık Orhan, Belediye Başkanı Barış Güdük ve kurum müdürleri katıldı.