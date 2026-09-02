Giresun Espiye'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı, bir yaralının durumu kritik
Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu Zehra G. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Havvanaz B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Muttalip G. (19) yönetimindeki 28 YF 121 plakalı otomobil, Espiye-Soğukpınar yolunun Direkbükü köyü mevkisinde Hakan K. (28) idaresindeki 28 AAG 747 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Havvanaz B, İpek B, Zehra G, Selma G. ile Nuran K, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Zehra G. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Havvanaz B'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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