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Giresun Espiye'deki Yangında 3 İş Yeri ve 3 Otomobil Zarar Gördü - Son Dakika
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Giresun Espiye'deki Yangında 3 İş Yeri ve 3 Otomobil Zarar Gördü

Giresun'un Espiye ilçesinde bulunan sanayi sitesinde çıkan yangında, Ahmet Turan'a ait otomobil kaportası üzerine çalışılan iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 iş yerine sıçradı. Giresun ve Espiye belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 3 iş yeri ve 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Giresun Espiye\'deki Yangında 3 İş Yeri ve 3 Otomobil Zarar Gördü
28.12.2023 - 20:05,
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Giresun'un Espiye ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri ile 3 otomobil zarar gördü.

İlçenin Çam Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, Ahmet Turan'a ait, otomobil kaportası üzerine çalışılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 2 iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Giresun ve Espiye belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 3 iş yeri ile 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Giresun Espiye'deki Yangında 3 İş Yeri ve 3 Otomobil Zarar Gördü - Son Dakika
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