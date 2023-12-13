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Giresun Valisi, lise öğrencilerini ödüllendirdi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan lise öğrencilerini ödüllendirdi. Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul içinde başlattıkları bağış kampanyasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına destek olmuştu.

Giresun Valisi, lise öğrencilerini ödüllendirdi
13.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:22
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan lise öğrencilerini ödüllendirdi.

Serdengeçti, Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın, Okul Müdürü İsmet Kabadayı ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gürhan Cabbar'ı makamında kabul etti.

Öğrencilere gümüş madalya ve beratlarını takdim eden Serdengeçti, gösterdikleri duyarlılık ve fedakarlık için teşekkür etti.

Vali Serdengeçti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve vatan sevgisinin genç nesillerde güçlü bir şekilde yeşerdiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul içinde başlattıkları bağış kampanyasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına destek olmuştu.

Kampanyaya 9, 10 ve 11. sınıflardan gönüllü olarak katılan öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri paraları, 12. sınıf öğrencileri ise kendi emeklerinin karşılığı olarak kazandıkları stajyer maaşlarından elde ettikleri paraları vakfa bağışlamıştı.

Kaynak: AA
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