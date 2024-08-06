Giresun Valisi Su Tasarrufu İçin Talimat Gönderdi

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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yazın su kaynaklarının etkin kullanımı ve israfın önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazılı talimat gönderdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hayatın vazgeçilmezi suyun çok kıymetli bir kaynak olduğu, özellikle kurak geçen dönemlerde tasarrufun büyük önem taşıdığı belirtildi.

Vali Serdengeçti'nin imzasıyla su kaynaklarının kullanımında azami tasarrufun sağlanması için kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen talimatta, şunlar kaydedildi:

"Yeşil alanların sulanmasında damla sulama sistemlerinin kullanılması, sulamada su kayıplarını en aza indirmek için damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Su borularındaki sızıntıların düzenli olarak kontrol edilmesi ve onarılması isteniyor. Özellikle öğle saatlerinde sulama yapmanın önlenmesi ve sulama saatlerinin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Vatandaşların su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor. Kamu binalarında su tasarrufu sağlayan armatürlerin kullanılması ve su kullanım alışkanlıklarının değiştirilmesi hedefleniyor."

Açıklamada, Vali Serdengeçti'nin "Su, hayatımızın vazgeçilmezi. Ancak bilinçsiz kullanımla hızla tükenebilen bir kaynak. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan su tasarrufu konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadelerine de yer verildi.