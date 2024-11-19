Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başvuruları Başladı

Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başvuruları Başladı

Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali için başvuruların 19-21 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Festival, katılımcı kadınlara çeşitli etkinliklerle sosyal hayatı zenginleştirmeyi ve dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

19.11.2024 13:19  Güncelleme: 13:24
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'ne başvurular başladı.

Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ve kontenjanla sınırlı olan festivalde yer almak isteyen girişimci kadınlar, başvurularını 19 ile 21 Kasım 2024 tarihleri arasında Merkezefendi Sanat Merkezi'nden yüz yüze yapabilecek.

Girişimci kadınlara yaptığı etkinliklerle her zaman destek olacaklarını belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, şunları söyledi:

"El emeğiyle üretim yapan kadınlarımızın mutluluğunu, huzurunu ve sosyal hayata katılımını artırmak için ilçemizde birçok çalışma gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlisi de geleneksel hale getirdiğimiz Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali oldu. Kültürden sanata, spordan eğitime kadar birçok alanda düzenlediğimiz etkinliklerle kadınlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Sadece el emeği üretimi yapan girişimci kadınlarımızı bir araya getireceğimiz 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' için başvurular başladı. Festivalimiz, birbirinden keyifli etkinlikler ve sıcak bir dayanışma ortamıyla kadınlarımıza hem destek olmayı hem de sosyalleşmeleri için yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor."

Kaynak: ANKA

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