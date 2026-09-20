Girit Lasithi'de yangın 2 kilometrelik cephede etkili, Karydi için tahliye istendi - Son Dakika
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Girit Lasithi'de yangın 2 kilometrelik cephede etkili, Karydi için tahliye istendi

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Yunan basınına göre Girit'in Lasithi bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alınamadı ve alevler Karydi çevresinde yaklaşık 2 kilometrelik cephede etkili oluyor. Bölgede 10 ila 12 itfaiye aracı görev yaparken, Karydi çevresindekilerin Zakros yönüne tahliye edilmesi istendi.

Girit Adası'ndaki Lasithi bölgesinde çıkan yangının kontrol altına alınamadığı ve yaklaşık 2 kilometrelik cephede etkili olduğu belirtildi.

Yunan basınındaki haberlerde, Lasithi'ye bağlı Karydi yerleşimi çevresinde devam eden yangının, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldığı ifade edildi.

Haberlerde, itfaiye ekiplerinin alevlerin yayılmasını önlemek ve aktif yangın noktalarını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü, bölgede 10 ila 12 itfaiye aracının görev yaptığı aktarıldı. Hava araçlarının ise havanın kararmasıyla çalışmalarını durdurduğu kaydedildi.

Yangın nedeniyle Karydi çevresinde bulunanların tedbir amacıyla Zakros yönüne tahliye edilmelerinin istendiği belirtilen haberlerde, yangın noktasına yakın yerlerde yaşayanlara da 112 acil durum sistemi üzerinden hazır durumda bulunmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısı yapıldığı dile getirildi.

Haberlerde ayrıca bölgede yaklaşık 5 bofor şiddetinde rüzgar estiği, zaman zaman etkili olan kuvvetli rüzgar hamlelerinin söndürme çalışmalarını güçleştirdiği vurgulandı.

Rüzgarın yön değiştirmesinin ardından yangının yön değiştirdiği kaydedilen haberlerde, kara ekiplerinin gece boyunca söndürme çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Girit Lasithi'de yangın 2 kilometrelik cephede etkili, Karydi için tahliye istendi - Son Dakika
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