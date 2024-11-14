Gıryani'den Zirveye Sert Eleştiri - Son Dakika
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Gıryani'den Zirveye Sert Eleştiri

Libya Müftüsü Gıryani, Riyad'daki İİT zirvesini 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi.

14.11.2024 19:46
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Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sonuç bildirgesini "Dağ çalkalandı ve bir fare doğurdu." diyerek eleştirdi.

Gıryani, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ele alındığı 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen zirvenin sonuç bildirgesinin Müslümanlar ve mazlumlar için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Zirveden boş bir sonuç çıktığını dile getiren Gıryani, "Dağ çalkalandı ve bir fare doğurdu. Hayal kırıklığı... Bu atasözü sefil bir başarısızlığı ifade eder. Bulutların üzerine yükselen büyük, muhteşem bir dağ yarılıyor ve içinden bir fare düşüyor. Bu hafta Riyad'daki İslam dünyası zirvesinde yaşananlar budur." ifadelerini kullandı.

Arap ve İslam ülkelerinin dünya ekonomisi ve beşeri gücünün 3'te birine sahip olduğuna dikkati çeken Gıryani, Riyad'daki zirveden yalnızca "kınama" çıkmasını eleştirdi.

Sorumluluktan kurtulmak isteyen "uluslararası toplum" ifadesine sığınıyor

Gıryani, zirvenin sonucunda uluslararası topluma İsrail'e silah ihracının durdurulması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ateşkes kararı alması çağrısı yapılmasını yadırgadığını söyledi.

"Siyonistleri silah ve uçaklarla destekleyenin kim olduğunu biliyorlar. (Silahların) Çoğu ABD'den geliyor. ABD'yi arayıp silah vermeyi bırakmasını istediklerini söyleseler bile bu bir şereftir ama uluslararası toplumdan talep ediyorlar." diyen Gıryani, uluslararası toplum diye bir şey olmadığını, sorumluluktan kurtulmak isteyenin "uluslararası toplum" ifadesine sığındığını kaydetti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da İİT-Arap Birliği Ortak Zirvesi düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Riyad, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıryani'den Zirveye Sert Eleştiri - Son Dakika

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