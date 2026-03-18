GKRY'de Şap Hastalığı Yayılıyor
GKRY'de Şap Hastalığı Yayılıyor

18.03.2026 12:44
Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı nedeniyle 41 çiftlik etkilendi, itlaf edilecek hayvan sayısı 15 bini aştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının karantina bölgeleri dışına çıkarak yayıldığı bildirildi.

Rum basınındaki haberlerde, dün 2 bölgede daha büyükbaş hayvanlarda şap tespit edilmesinin ardından GKRY'de hastalıktan etkilenen çiftlik sayısının 41'e ulaştığı belirtildi.

"Şap Hastalığı Kontrolden Çıktı" başlığıyla manşetten verilen haberlerde, virüsün Larnaka'daki "kırmızı" bölgeden (karantina bölgesi) dışarı çıktığı ve Dali ile Yeri'de de vakaların görülmesiyle Larnaka ile Güney Lefkoşa'daki sıkı denetim bölgelerinin sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi."

Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Kıbrıs'ın tamamını karantina statüsüne aldığı aktarılan haberlerde, Rum Veteriner Dairesinin itlaf listesine 1884 hayvan daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Haberlerde, GKRY genelinde şap hastalığına yakalanan, büyük bir bölümü büyükbaş olmak üzere, 15 bin hayvanın itlaf edilmeye başlandığı, yeni vakalar nedeniyle 15 bin hayvanın daha itlaf edilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

GKRY genelindeki büyükbaş hayvanlarda şapa karşı aşılama oranının yüzde 76'yı geçtiğine dikkati çekilen haberlerde, küçükbaş hayvanlarda bunun yüzde 42'de kaldığı kaydedildi.

Öte yandan, Rum üreticiler, şap hastalığı nedeniyle hayvanların itlaf edilmesine karşı çıkarak, bazı kentlerde protesto gösterileri düzenledi.

Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı vakaları, şubatın sonlarında Larnaka bölgesinde tespit edilmeye başlanmıştı. Hastalığın yayılmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), GKRY makamlarına salgında kullanılmak üzere 60 bin doz aşı göndermişti.

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:23
Evini ve arabasını sosyal medyadan satmaya çalışanlar için düğmeye basıldı
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
