GKRY'de Şap Hastalığı Yayılıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının karantina bölgeleri dışına çıkarak yayıldığı bildirildi.

Rum basınındaki haberlerde, dün 2 bölgede daha büyükbaş hayvanlarda şap tespit edilmesinin ardından GKRY'de hastalıktan etkilenen çiftlik sayısının 41'e ulaştığı belirtildi.

"Şap Hastalığı Kontrolden Çıktı" başlığıyla manşetten verilen haberlerde, virüsün Larnaka'daki "kırmızı" bölgeden (karantina bölgesi) dışarı çıktığı ve Dali ile Yeri'de de vakaların görülmesiyle Larnaka ile Güney Lefkoşa'daki sıkı denetim bölgelerinin sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi."

Avrupa Birliği'nin (AB) Güney Kıbrıs'ın tamamını karantina statüsüne aldığı aktarılan haberlerde, Rum Veteriner Dairesinin itlaf listesine 1884 hayvan daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Haberlerde, GKRY genelinde şap hastalığına yakalanan, büyük bir bölümü büyükbaş olmak üzere, 15 bin hayvanın itlaf edilmeye başlandığı, yeni vakalar nedeniyle 15 bin hayvanın daha itlaf edilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

GKRY genelindeki büyükbaş hayvanlarda şapa karşı aşılama oranının yüzde 76'yı geçtiğine dikkati çekilen haberlerde, küçükbaş hayvanlarda bunun yüzde 42'de kaldığı kaydedildi.

Öte yandan, Rum üreticiler, şap hastalığı nedeniyle hayvanların itlaf edilmesine karşı çıkarak, bazı kentlerde protesto gösterileri düzenledi.

Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı vakaları, şubatın sonlarında Larnaka bölgesinde tespit edilmeye başlanmıştı. Hastalığın yayılmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), GKRY makamlarına salgında kullanılmak üzere 60 bin doz aşı göndermişti.