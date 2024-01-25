GKRY Sahillerinde Kurtarılan Sığınmacı Teknesinde Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sahillerinde ekipler tarafından kurtarılan 60 kişilik sığınmacı teknesinde bulunan kız çocuğunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rum medyasında yer alan haberlere göre, Lübnan sınırındaki bir bölgeden balıkçı teknesiyle ayrıldıktan sonra Doğu Akdeniz'de günlerce sürüklenen, GKRY sahillerinin 30 mil açığında ekiplerce kurtarılan balıkçı teknesindeki 60 kişilik grup arasında bitkin halde bulunan ve Suriyeli olduğu değerlendirilen bir kız çocuğu kalbinin durması sonucunda hayatını kaybetti.

Teknede yer alan ve yaralı halde Güney Lefkoşa'da hastaneye kaldırılan 2 çocuğun ise tedavileri sürüyor.

Balıkçı teknesindeki sığınmacılardan bir kısmında alt uzuv kırıklarına rastlandı.

Teknede bulunan ve insan kaçakçısı olduğu iddia edilen 47 yaşındaki bir kişinin polis sorgusu devam ediyor. Göçmen grubun tamamının Suriyeli olabileceği değerlendiriliyor.

Bazı medya kuruluşları konu ile ilgili yayınladıkları haberlerde, GKRY açıklarında dün bulunan teknenin aşırı yüklü olduğunu, 18 Ocak'ta Doğu Akdeniz'de yakıtının bitmesi üzerine o günden beri sürüklendiğini ve teknenin seyrüsefer cihaz ve aygıtlarından yoksun olduğunu ileri sürdü.

KKTC sahillerine 1 ayda 3 ceset vurdu

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine son bir ayda Suriyeli sığınmacılara ait olduğu ileri sürülen 3 ceset vurdu.

KKTC Polis Basın Subaylığından derlenen bilgilere göre, KKTC sahillerinde 8, 14 ve 22 Ocak'ta 3 ceset bulundu.

KKTC kıyılarında bulunan ilk cesede 8 Ocak'ta yerel saatle 13.15 (TSİ: 14: 15) sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde ihbar üzerine ulaşıldı.

Polisin yaptığı incelemede bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin, çürümüş ve açıktan kıyıya vurmuş olduğu tespit edildi.

İkinci ceset, ise 14 Ocak'ta Dipkarpaz'da bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Dipkarpaz'daki Piknik Burnu mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu kaydedildi.

Üçüncü ceset ise 22 Ocak'ta Dipkarpaz'ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil Şeridi'nde bulundu. İhbar üzerine bulunan cesedin yine bir kadına ait olduğu açıklandı.

KKTC'li yetkililer, ülke kıyılarına vuran 2'si kadın 3 ceset ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, cesetlerin muhtemelen bir teknede ölen Suriyeli sığınmacılara ait olduğunu belirterek, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdiler.

Suriye'deki iç savaşın ardından sığınmacılar için Avrupa ülkelerine ulaşmak için cazip bir ulaşım durağı olarak görülen Kıbrıs hem Suriye hem de Lübnan kıyılarına yaklaşık 100 mil (161 km) uzakta bulunuyor.

Ada'nın kuzeyindeki KKTC ile güneyindeki Rum Yönetimi, 2012 yılından itibaren her yıl artan düzensiz göç ile mücadele etmeye çalışıyor.