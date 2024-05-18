Gökçeada açıklarında batmak üzere olan teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında batmak üzere olan ahşap teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarındaki teknede, düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-66" gemisi ile "TCSG-913" botu ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçiren ve yardım talebinde bulunan ahşap teknedeki Afganistan ve İran uyruklu 15'ü çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.