Gökhan Günaydın'dan Cezaevi Ziyareti - Son Dakika
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Gökhan Günaydın'dan Cezaevi Ziyareti

04.07.2026 02:15
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CHP'li Gökhan Günaydın, Sincan Cezaevi'nde tutuklu isimlerle dayanışma mesajı verdi.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan TEMA Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş'i ziyaret etti. Günaydın, "NATO'cuları koruyacağız diye Ankara'yı kapattınız yetmedi, insanlara zulüm ediyorsunuz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Sincan Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı) Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş'i ziyaretlerin ardından cezaevi önünden çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Günaydın, şöyle konuştu:

"Sizlere Sincan Cezavi önünden sesleniyorum. Buradayız çünkü içeride dostlarımız var. TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi sevgili Nevzat Özer, 25 yıllık arkadaşımdır. Bir doğa dostudur, bir ekoloji mücadelesi temsilcisidir. Şu anda içeride tutuklu.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Emel Memiş Hoca içeride tutuklu. Her ikisiyle görüştüm. Tabii tutuklu olanların sayısı bunlarla sınırlı değil. Çok sayıda insan olduğu için ben temsilcisi olarak bu iki arkadaşımı ziyaret edebildim."

Suçları ne biliyor musunuz? TKP-ML silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorlar. Her ikisi de hayatlarında böyle bir örgüt duymamışlar. ve onlara soru soruyorlar: 'Bu örgüte üye misiniz? Kod adınız var mı? Silahlı eğitim aldınız mı? Yasa dışı yollardan yurt dışına girdiniz çıktınız mı?'. Allah akıl versin. NATO'cuları koruyacağız diye Ankara'yı kapattınız yetmedi, insanlara zulüm ediyorsunuz.

Ne Nevzat Özer'in, ne TEMA temsilcilerinin, ne de Emel Memiş Hoca'nın sizin suçlamalarınıza uzaktan yakın alakası yok. Ama onların bir suçu var, yurtsever olmak ve o yurtsever olmak suçunu hep beraber paylaşıyoruz.

"YAPTIĞINIZ ZALİMLİKLER GİDİŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Bugün içeriye bizim dostlarımızı atabilirsiniz. Onları hapsetmekle belki de gizli bir gurur duyuyorsunuz. Ama bu yaptıklarınız zalimlikler sizin gidişinizi kolaylaştırıyor. Yaşayacağız ve hep beraber göreceğiz.

Buradan doğa dostu, yurtsever, tüm yurttaşlarıma selam ve saygılarımı iletiyorum. Hiç kimse moralini bozmasın. Mutlaka kazanacağız, mutlaka başaracağız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, Sincan Cezaevi, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Politika, Cezaevi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Günaydın'dan Cezaevi Ziyareti - Son Dakika

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