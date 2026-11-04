Göktaş, ödüllü kadın girişimcileri yeşil gelecek için destekleyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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Göktaş, ödüllü kadın girişimcileri yeşil gelecek için destekleyeceklerini açıkladı

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Göktaş, ödüllü kadın girişimcileri yeşil gelecek için destekleyeceklerini açıkladı
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Bakan Göktaş, Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'nda ödül alan kadın girişimcilerle buluştu. Göktaş, çevre dostu teknolojiler ve yeşil gelecek için kadın girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini, COP31'in onların sesini dünyaya duyuracağını belirtti.

(ANKARA) - Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'nda ödül alan kadınlarla bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çevre dostu teknolojilerin ve daha yeşil bir geleceğin inşasında kadın girişimcilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı kapsamında ödül alan kadın girişimcilerle bir araya geldiğini duyurdu. Bakan Özdemir Göktaş, paylaşıma şu notu düştü:

"Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programımız kapsamında ödül alan kadın girişimcilerimizle bir araya geldik. Şu bir gerçek ki iklim değişikliğiyle mücadelede ve yeşil ekonomide daha fazla kadının bilgisine ve emeğine ihtiyacımız var. Bu anlayışla çevre dostu teknolojilerin ve daha yeşil bir geleceğin inşasında kadın girişimcilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Onların yenilikçi fikirlerinin ve özgün başarı hikayelerinin kalkınma hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu anlamda COP31'in kadınların yeşil dönüşümdeki sesini tüm dünyaya duyuracak güçlü bir sahne olacağını bir kez daha vurguluyorum."

Kaynak: ANKA
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