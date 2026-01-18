Gölbaşı Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Renkli Etkinlikler Düzenliyor

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren zengin bir tatil programı hazırladı. Bu kapsamda buz pateni ve tırmanma etkinlikleri ile "Çocuk Şenliği" ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor.

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesi hem de gelişimine katkı sağlanması amacıyla kapsamlı bir etkinlik programını hayata geçirdi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın talimatları doğrultusunda hazırlanan programda; 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ücretsiz hizmet verirken, çocuklar için renkli etkinlikler düzenlenecek.

Buz pateni ve tırmanma salonu ücretsiz olacak

Bu kapsamda 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 19 Ocak Pazartesi-1 Şubat Pazar 2026 tarihleri arasında 6–18 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olarak hizmet verecek. Buz pateni ve tırmanma branşlarını kapsayan tesis, her gün 10.00–18.00 saatleri arasında açık olacak. Salondan yararlanmak isteyen vatandaşların 0312 485 54 43 ve 0312 485 53 25 numaralı telefonlardan randevu oluşturması gerekecek.

Çocuk Şenliği, 12 gün sürecek

Yarıyıl tatilinin eğlencesi bununla da sınırlı kalmayacak. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek Çocuk Şenliği, 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şenlik, her gün 13.00–17.00 saatleri arasında çocukları ağırlayacak.

Şenlik kapsamında yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi birçok sanat atölyesi düzenlenecek. Ayrıca mangala, 3 taş–9 taş oyunları, kule oyunu, el–ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi oyun ve aktiviteler çocukların kullanımına sunulacak.

Gösteriler ve sürprizler çocukları bekliyor

Etkinlik boyunca sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları çocuklara özel anlar yaşatacak. Şenlik alanında çocuklara pamuk şeker ve balon ikramı da yapılacak.

Odabaşı, çocukları ve aileleri etkinliklere davet ederek, "Çocuklarımız yoğun bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatiline giriyor. Bu tatilin sadece dinlenme değil, aynı zamanda eğlenme, sosyalleşme ve yeni deneyimler kazanma süreci olmasını istedik. Spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getirdiğimiz bu programla çocuklarımızın enerjilerini sağlıklı alanlarda değerlendirmelerini hedefliyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tüm yarıyıl tatili etkinliklerine katılım ücretsiz olacak.