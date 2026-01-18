Gölbaşı Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Renkli Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gölbaşı Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Renkli Etkinlikler Düzenliyor

18.01.2026 13:31  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için buz pateni, tırmanma etkinlikleri ve zengin bir Çocuk Şenliği programı düzenliyor. 19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında ücretsiz etkinlikler ile çocukların eğlenmesi ve gelişimine katkı sağlanacak.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren zengin bir tatil programı hazırladı. Bu kapsamda buz pateni ve tırmanma etkinlikleri ile "Çocuk Şenliği" ücretsiz olarak çocuklarla buluşuyor.

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmesi hem de gelişimine katkı sağlanması amacıyla kapsamlı bir etkinlik programını hayata geçirdi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın talimatları doğrultusunda hazırlanan programda; 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu ücretsiz hizmet verirken, çocuklar için renkli etkinlikler düzenlenecek.

Buz pateni ve tırmanma salonu ücretsiz olacak

Bu kapsamda 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 19 Ocak Pazartesi-1 Şubat Pazar 2026 tarihleri arasında 6–18 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz olarak hizmet verecek. Buz pateni ve tırmanma branşlarını kapsayan tesis, her gün 10.00–18.00 saatleri arasında açık olacak. Salondan yararlanmak isteyen vatandaşların 0312 485 54 43 ve 0312 485 53 25 numaralı telefonlardan randevu oluşturması gerekecek.

Çocuk Şenliği, 12 gün sürecek

Yarıyıl tatilinin eğlencesi bununla da sınırlı kalmayacak. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek Çocuk Şenliği, 19–30 Ocak 2026 tarihleri arasında Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şenlik, her gün 13.00–17.00 saatleri arasında çocukları ağırlayacak.

Şenlik kapsamında yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş boyama ve yüz boyama gibi birçok sanat atölyesi düzenlenecek. Ayrıca mangala, 3 taş–9 taş oyunları, kule oyunu, el–ayak koordinasyon oyunları, şişme oyun grupları, top havuzu ve uzay çadırı gibi oyun ve aktiviteler çocukların kullanımına sunulacak.

Gösteriler ve sürprizler çocukları bekliyor

Etkinlik boyunca sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot karşılamaları çocuklara özel anlar yaşatacak. Şenlik alanında çocuklara pamuk şeker ve balon ikramı da yapılacak.

Odabaşı, çocukları ve aileleri etkinliklere davet ederek, "Çocuklarımız yoğun bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatiline giriyor. Bu tatilin sadece dinlenme değil, aynı zamanda eğlenme, sosyalleşme ve yeni deneyimler kazanma süreci olmasını istedik. Spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getirdiğimiz bu programla çocuklarımızın enerjilerini sağlıklı alanlarda değerlendirmelerini hedefliyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğunu her şeyin üzerinde tutmaya devam edeceğiz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tüm yarıyıl tatili etkinliklerine katılım ücretsiz olacak.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Etkinlik, Belediye, Kültür, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Renkli Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Jhon Duran hakkında bomba iddia Jhon Duran hakkında bomba iddia
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Tan Sağtürk’e yeni görev Tan Sağtürk'e yeni görev

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 18:16:26. #7.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi, Yarıyıl Tatilinde Çocuklar İçin Renkli Etkinlikler Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.