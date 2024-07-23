Gölbaşı Belediyesi Ücretsiz Evde Bakım Hizmeti Sunuyor

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, ücretsiz evde bakım hizmetiyle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Belediye tarafından, ilçede yaşayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için evde bakım hizmeti veriliyor. Hizmet kapsamında, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı alanında uzman ekipler, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü gibi birinci basamak sağlık hizmetlerini vatandaşların evlerinde yapıyor. Aralıklarla gerçekleştirilen ücretsiz hizmetlerden yaş sınırı olmaksızın tüm vatandaşlar yararlanabiliyor

"Sağlıklı bir Gölbaşı için gece gündüz çalışacağız"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onların sağlığı ve mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Başvuru yapan vatandaşlarımızın evlerine giden sağlıkçılarımız, birinci basamak sağlık hizmetini onlara ulaştırıyor. Ayrıca hasta nakil araçlarımızla da vatandaşımızın hizmetine koşuyoruz. Bu hizmetlerimizle, onların yanında olmaktan ve hayatlarını kolaylaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gölbaşı'nda kimse yalnız değil, belediyenin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındayız. Sağlıklı bir Gölbaşı için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, (0 312) 485 54 30 numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.