Gölbaşı'nda iş yerine yapılan aramada 125 bin 600 boş makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir iş yerinde yapılan aramada 125 bin 600 boş makaron, 5 bin 660 kaçak sigara ve 10 kilo 700 gram 'Maraş otu' olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir iş yerinde kaçak sigara, makaron ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 628 kutuda 125 bin 600 boş makaron, 254 şeffaf pakette 5 bin 80 doldurulmuş makaron ve 283 pakette 5 bin 660 kaçak sigara bulundu.
Aramalarda ayrıca 6 pakette toplam 1 kilo 500 gram kaçak nargile tütünü, 3 kilo 900 gram kıyılmış sarmalık tütün, 4 elektronik sigara likiti ve 793 paket bandrolsüz sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Ekipler, 6 kağıt pakette, ağzı kapalı küçük naylon paketlere yerleştirilmiş, ambalajıyla birlikte toplam 10 kilo 700 gram ağırlığında "Maraş otu" olduğu değerlendirilen maddeye de el koydu.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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