Gölbaşı\'nda Motosiklet Kazası: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde hafriyat kamyonu ile çarpışan motosiklet sürücüsü Sadık Ahmet Kapucu (19) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Asfalt Mahallesinde meydana geldi. Sabri D., yönetimindeki 55 AGM 613 plakalı hafriyat kamyonu Halep Caddesi üzerinde bilinmeyen nedenle Ömer Uyar'ın kullandığı 02 ADR 628 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücü Ömer Uyar ile motosiklette bulunan Sadık Ahmet Kapucu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Sadık Ahmet Kapucu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.