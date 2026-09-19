Gölbaşı'nda yaralı kaplumbağanın kabuk kaybı diş dolgu malzemesiyle tamamlandı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda yaralı kaplumbağanın kabuk kaybı diş dolgu malzemesiyle tamamlandı

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Gölbaşı\'nda yaralı kaplumbağanın kabuk kaybı diş dolgu malzemesiyle tamamlandı
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Gölbaşı'nda klinik önünde yaralı bulunan kaplumbağa, araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilerek tedaviye alındı. İç kanama ve yürüyememe için medikal ve fizik tedavi gören kaplumbağanın kabuk kaybı diş dolgu malzemesiyle tamamlandı, ayaklarını yeniden kullanmaya başladı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde veteriner kliniğinin önünde yaralı halde bulunan kaplumbağa, klinikte tedavi edilip, kırık kabuğu diş tedavisinde kullanılan dolgu malzemeleriyle onarıldı.

Araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen kaplumbağa, klinik önünde çalışanlar tarafından bulunup tedaviye alındı. Ağzında ve burnunda ciddi kanama, arka ayaklarında ise sürüme ve yürüyememe sorunu tespit edilen kaplumbağaya önce iç kanamaya yönelik medikal tedavi uygulandı. Ardından arka ayaklarını yeniden kullanabilmesi amacıyla fizik tedavi sürecine başlandı. Lazer, kızılötesi ve manuel terapi ile akupunktur tedavisi de uygulandı. Tedaviyle birlikte kaplumbağa ayaklarını yeniden kullanmaya başladı. Fizik tedavi süreci süren kaplumbağanın kırık ve çatlak tespit edilen kabuğu ise diş hekimlerinin kullandığı dolgu malzemesiyle onarıldı.

'KABUĞUNU DOLGU MALZEMESİYLE TAMAMLADIK'

Tedaviyi uygulayan diş hekimi Elif Çınar, kaplumbağanın kabuğundaki kırık ve çatlakları kapattıklarını söyleyerek, "Kabukta ince çatlaklar ve küçük bir madde kaybı vardı. Biz genelde diş hekimliğinde madde kaybını yerine koymak üzerine tedaviler yapıyoruz. Dolgu malzemesiyle tamamlayabildik kabuktaki kaybı. Farklı bölgelerine farklı yoğunlukta malzeme kullandık. Özellikle arka tarafta, kabuğun arkasında ince çatlakları vardı. Burada çok ince bir dolgu malzemesi kullandık. Ön taraftaki küçük kaybolmuş alanı da daha kalın bir malzeme ile doldurup daha sağlam bir doku elde ettik. Diş dolgu malzemeleriyle kaplumbağanın kabuğu birbirine yakın sertlikte. Kullanabileceğimiz en uygun malzeme olduğu için onu kullandık. Kabuğunun bütünlüğünü sağlamış olduk. Şimdi yakın zamanda kış uykusuna yatacak. Kış uykusuna yattığı sürede kabuğunun dayanıklılığını sağladık" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gölbaşı'nda yaralı kaplumbağanın kabuk kaybı diş dolgu malzemesiyle tamamlandı - Son Dakika
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