Gölcük\'te Lodos Denizi Taşırdı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle deniz taştı, sahil kesimindeki cadde ve yollar göle döndü.

Kentin güney kesimindeki Gölcük ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle dalgalar yükseldi, deniz taştı, Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Sahil Caddesi suyla kaplandı. Yolların suyla kaplanması nedeniyle araçlar zorla ilerledi. İlçe belediyesi ekipleri, tıkanan rögarların açılması için çalışma yapıyor.

'VENEDİK'E DÖNDÜK'

Bölgede esnaflık yapan İbrahim Hoşbaşak, "Venedik'e döndük. Rıhtımımızın yükseltisi çok az lodosta her sene bu hale geliyor. Gölcük Belediyesi de geldi. Rıhtımın yükseltilmesini istiyoruz. Elektrik yok, depomu su bastı, içerisinde malzemelerim var. Esnafımız çizmelerle dolaşıyor. Marketi su bastı, her türlü zararımız var. Bazı işi bilmeyen arkadaşlarımız var, deniz suyunun içerisinde geziyor. Her tarafı pas yapacaklar haberleri yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'dan yardım bekliyoruz" dedi.