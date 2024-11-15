Gölhisar\'da Yöresel Müzik Dinletisi

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Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'nde yerel sanatçılar yöresel müzik dinletisi sundu.

Gölhisar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, TRT Üflemeli Saz Sanatçısı Ferhat Erdem, TRT Kabak Kemane Sanatçısı Uğur Önür, cura sanatçısı Necati Arslan, sipsi sanatçıları Mehmet Ali Kayabaş ile Mehmet Bedel ve bağlama sanatçısı Servet Tekin, Teke yöresinin unutulmaya yüz tutan eserlerini seslendirdi.

Gölhisar Kaymakamı Emre Çifci, burada yaptığı konuşmada, ilçenin kültürel yapısını yaşatmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Gölhisar'ın turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Çitci, "Kibyra Antik Kenti'mizi ziyaret eden turistlerin kültür evimize de uğraması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da belediye tarafından işletilen Muallim Mustafa Sırrı Özkan Kültür Evi'nde yöre kültürüyle ilgili çeşitli etkinlikler yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Kültür evi bağışçısı Güner Özkan da programda ilkokulda Gölhisar ile ilgili yazdığı şiiri okudu.

Etkinliğin sonunda katılımcılar kültür evini gezerek, bilgi edindi.