Gölyaka'da Marmara Depremi'nin 25. yılında mevlit programı düzenlendi

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yılında mevlit programı düzenlendi.

Gölyaka Merkez Camisi'nde akşam namazından sonra gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okunmasının ardından dua edildi.

Cami bahçesinde devam eden programda vatandaşlara Gölyaka Belediyesi tarafından lokma, helva ve pilav ikramı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda deprem anında ve öncesinde yapılması gerekenlerin anlatıldığı broşür dağıtıldı. Çocuklara da AFAD Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve vatandaşlar katıldı.