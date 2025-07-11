Balıkesir'in Gömeç ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.A. yönetimindeki 45 H 1195 plakalı otomobil, Karaağaç Mahallesi E-87 kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polisleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gömeç'te Takla Atan Araç Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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