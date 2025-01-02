Gönen'de Büyüleyici Sis Manzarası - Son Dakika
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Gönen'de Büyüleyici Sis Manzarası

Gönen'de yoğun sis, karayolu ulaşımını olumsuz etkilerken eşsiz doğa manzaraları sundu.

02.01.2025 20:16
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Gönen'de mest eden sis manzarası

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde etkisini artıran yoğun sis, hem karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi, hem de doğada eşsiz manzaralar sundu.

Gönen'de etkili olan sis, drone ile havadan görüntülendi. Sis bulutlarının ilçenin üzerinde oluşturduğu büyüleyici atmosfer, hem şehir merkezinde hem de kırsal alanlarda farklı bir görsellik sundu. Yüksek kesimlerdeki ormanlık alanların sisin altında kalması, doğal manzara severler için adeta bir görsel şölen oluşturdu.

Sisin akşam üzeri yoğunlaşmasıyla birlikte karayollarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, Gönen-Bandırma karayolu başta olmak üzere, kırsal bölgelere uzanan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde sisin yoğunluğunun artabileceğini belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, Gönen ve çevresinde etkili olan sisin nem oranının artışıyla birleştiğini ve hava sıcaklığının gece saatlerinde daha da düşmesiyle sisin devam edeceğini tahmin ediyor. Gönen'de dronla kaydedilen bu etkileyici görüntüler, sosyal medyada da ilgiyle karşılandı.

Sisli hava, zorluklarının yanı sıra bölgeye eşsiz bir güzellik katarken, doğa ve fotoğraf tutkunları için unutulmaz kareler sundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gönen'de Büyüleyici Sis Manzarası - Son Dakika

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