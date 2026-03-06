Gönülden Ezgiler Korosu'ndan Dünya Kadınlar Günü Konseri - Son Dakika
Gönülden Ezgiler Korosu'ndan Dünya Kadınlar Günü Konseri

Gönülden Ezgiler Korosu\'ndan Dünya Kadınlar Günü Konseri
06.03.2026 20:14
Çorum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait kadın çalışanlardan oluşan korodan konser.

Çorum'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli kadın çalışanlardan oluşan "Gönülden Ezgiler Korosu", Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilk konserini verdi.

Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde Yeşilay, Türk Kızılay, İl Müftülüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi (ADEM), Açık Kapı ve Gençlik Merkezi tarafından stant açıldı.

Konsere katılanlar, stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, kadınların yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi.

Daha sonra Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Uzun öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki kadın çalışanların sosyal hayatlarını geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan koro, türküler seslendirdi.

Programda, huzurevi sakinlerinden Gülsüm Yavuz şiir okudu, Çorum Belediyesi Kadın Halk Oyunları Ekibi de gösteri sundu.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadın hak ve özgürlüklerinin hatırlatılması açısından önemli bir gün olduğunu söyledi.

İnsanlığın ortak vicdanında derin anlam taşıyan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların toplumdaki onurlu varlığını yüceltmeyi ve hayatın her alanında eşit, güçlü ve saygın bireyler olarak yer almalarını sağlamayı amaçladığını belirten Çalgan, "Kadınlarımız, tükenmeyen sevgileri, şefkatleri, hoşgörüleri, fedakarlıkları ve üretkenlikleri ile ailenin ve toplumun temel direkleridir. İnancımız ve kültürümüz kadını her zaman baş tacı etmiş, ona en müstesna yeri vermiştir." ifadesini kullandı.

Kadınların tarih boyunca önemli sorumluluklar üstlendiğini vurgulayan Çalgan, "Kadınlarımız Kurtuluş Savaşı'nda cephede ve cephe gerisinde gösterdikleri kahramanlıklarla, Cumhuriyet'imizin kuruluşunda üstlendikleri sorumluluklarla, bugün eğitimden bilime, sanattan siyasete kadar her alanda elde ettikleri başarılarla milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Ne yazık ki kadınlarımız zaman zaman şiddet olgusuyla gündeme gelmektedir. Savaşlarda da en çok yara alanlar kadınlar ve çocuklardır. Şiddetsiz ve savaşsız bir gelecek temenni ediyorum." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da kadının aile ve toplum hayatındaki rolünün büyük anlam taşıdığını dile getirerek, "Kadınlarımız sevginin, merhametin ve sabrın en güzel temsilcileri olarak ailemizin temel direği, toplumumuzun en güçlü dayanağı ve geleceğimizin mimarlarıdır." dedi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

