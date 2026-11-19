Almanya'nın başkenti Berlin'de, Ukrayna'ya destek veren ülkelerden oluşan "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısı başladı.

Başbakanlık binasında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın davetiyle düzenlenen toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 30'dan fazla ülkeden temsilci katılıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da yer aldığı toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor.

Toplantı öncesinde E3 ülkeleri Almanya, Fransa ve İngiltere'nin liderleri, Zelenskiy ile görüştü.

"Ukrayna'da Barış ve Avrupa Güvenliği İçin Birlik" başlığıyla düzenlenen toplantıda Ukrayna'ya yapılacak desteğin, devam eden diplomatik çabaların koordinasyonunun ve savaşta ateşkes sağlanması durumunda olası güvenlik garantilerinin ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Almanya, Fransa, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.