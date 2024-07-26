Google DeepMind, karmaşık matematik problemlerini çözebilen yapay zeka sistemleri geliştirdi

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Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind, gelişmiş akıl yürütme içeren karmaşık matematik problemlerini çözebilmek için 2 özel yapay zeka sistemi geliştirdiğini belirtti.

MIT Technology Review dergisinin haberine göre, Google DeepMind'ın "AlphaProof ve AlphaGeometry 2" olarak adlandırdığı yeni yapay zeka sistemleri, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'ndaki 6 problemden 4'ünü başarıyla çözmek için birlikte çalıştı ve gümüş madalyaya eş değer bir ödül kazandı.

İlk kez bir yapay zeka sistemi bu tür karmaşık matematik problemlerini çözme konusunda bu kadar yüksek bir başarı oranı elde etti.

Proje üzerinde çalışan Google DeepMind Araştırma Başkan Yardımcısı Pushmeet Kohli, "Bu, makinenin öğrenmesi ve yapay zeka alanında büyük bir ilerleme. Şimdiye kadar bu tür problemleri bu başarı oranında ve bu genellik düzeyinde çözebilen böyle bir sistem geliştirilmemişti." ifadesini kullandı.

İleri düzeyde muhakeme içeren matematik problemlerinin yapay zeka sistemleri tarafından çözülmesinin zor olmasının birkaç nedeni var. Bu tür problemler genellikle soyutlamalar oluşturmayı ve bunlardan yararlanmayı gerektiriyor. Ayrıca karmaşık hiyerarşik planlamanın yanı sıra alt hedefler belirleme, geri iz sürme ve yeni yollar denemeyi de içeriyor. Tüm bunlar yapay zeka için zorlayıcı.

Google DeepMind'ın resmi programlama dili "Lean'in" matematiksel ifadeleri kanıtlamak için kendini eğiten öğrenme tabanlı bir sistem olan AlphaProof'u oluşturmasındaki amacı bu boşluğu kapatmaktı.

AlphaProof, daha fazla problemi başarıyla çözdükçe artan karmaşıklıktaki problemlerin üstesinden gelmede daha iyi bir duruma ulaştı.

Öte yandan, AlphaProof, çok çeşitli matematiksel konulardaki problemlerin üstesinden gelmek üzere eğitilmiş olsa da AlphaGeometry 2, nesnelerin hareketleri ve açılar, oranlar ve mesafeler içeren denklemlerle ilgili problemlerin üstesinden gelmek için optimize edildi.

"Matematik camiası için büyük bir adım" vurgusu

Edinburgh Üniversitesinde hibrit yapay zeka alanında öğretim görevlisi olan Wenda Li, verilerin resmi dile çevrilmesi sürecinin otomatikleştirilmesinin matematik camiası için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Li, "Bu kanıtlama sistemini formüle edebilirlerse, yayınlanan sonuçların doğruluğuna çok daha fazla güvenebiliriz ve ayrıca daha işbirlikçi hale gelebilir." dedi.

Matematikçi Tim Gowers de yaptığı açıklamada, "Bir matematikçi olarak yapay zekanın olimpiyatlarda 4 soruyu doğru cevaplamasını çok etkileyici ve daha önce mümkün olanlardan önemli bir sıçrama olarak görüyorum." ifadesini kullandı.