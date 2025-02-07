Göynük Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.
Zabıta ve veterinerlik birimleri ekipleri, ilçenin belirli yerlerinde oluşturulan alanlara kuru mama bıraktı.
İlçe sakinlerine de sahipsiz hayvanların kış günlerinde beslenebilmesi için destek olma çağrısına bulunuldu.
Yetkililer, beslenme çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Göynük'te Sahipsiz Hayvanlara Yemleme! - Son Dakika
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