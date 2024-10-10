Gözaltındaki 5 Genç Serbest Bırakıldı

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(İSTANBUL) İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledilmesini protesto ederken dün akşam saatlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü önünde gözaltına alınan 5 genç serbest bırakıldı. Dün akşamdan beri avukat ve partililerle birlikte gençlerin durumunu takip eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gençlerimizi aldık. Yapılan her haksızlığa karşı bu hakkımızı kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kadın cinayetlerine yönelik protestolar özellikle üniversitelerde yaygınlaşarak devam ederken dün akşam saatlerinde Marmarü Üniversitesi Göztepe Kampüsü önündeki eylem polis engeliyle karşılaştı. Kadın cinayetlerini protesto eden açıklamalar yapılırkın abluka altına alınan gençler "Kadınlara değil, katillere barikat", "Kadınlar öldürülürken polis neredeydi", "Susma, sustukça sıra sana gelecek" sloganları atıldı. Gençlerden 5'i gözaltına alınıp Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Olayın duyulmasıyla CHP Gençlik Kolları üyeleri, avukatlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik süreci takip etmek için gece boyunca gelişmeleri takip etti.

5 genç serbest

Gözaltındaki gençler sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifade işlemleri tamamlanan gençler serbest bırakıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gelişmeye "Gençlerimizi aldık" sözleriyle duyurdu. Çelik açıklamasında, "Beş genç arkadaşımız, İkbal ve Ayşenur'un canice katledilmesini, gençliklerinin, vatan ve insan sevgisinin onlara verdiği sorumluluk duygusuyla Marmara Üniversitesi önünde protesto ettikleri için gözaltına alınmışlardı dün gece. Bırakın gözaltına alınmayı, erdemli tutumları sebebiyle bu kardeşlerimizin el üstünde tutulmaları gerekirken hem de! Kurumlar işlemiyor, adalet yerini bulmuyor. Kadınlarımız, gençlerimiz bedel ödüyor. Bu ülke, kadınların şiddetten korkmadan, eşit ve özgür yaşaması için kuruldu. Türkiye, kadınların sesinin susturulduğu bir ülke olmayacak" sözlerine yer verdi.

"Protesto anayasal bir haktır ve engellenemez"

Özgür Çelik şunları söyledi:

"Gece boyunca hukukçularımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, Gençlik Kollarımız, Hukuk Komisyonunuz ve örgütümüzle birlikte gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın yanındaydık. Serbest bırakılan arkadaşlarımızla birlikte, özgürlük ve aydınlık yarınlar için mücadelemizi sürdüreceğiz. Protesto anayasal bir haktır ve engellenemez. Yapılan her haksızlığa karşı bu hakkımızı kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz!"

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara da, "Kadınlar ve çocuklar ölmesin dedikleri için Marmara Üniversitesi'nde gece yarısı gözaltına alınan, 5 arkadaşımız serbest bırakıldı. En başından beri sürecin takipçisi olarak mücadelelerinde yanında durduk, arkadaşlarımızı aldık. Şiddete, baskıya, hukuksuzluğa karşı hep birlikte direneceğiz! Birlikte güçlüyüz" açıklamasını yaptı.