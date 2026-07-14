Graham'ın Yerine Kız Kardeşi Atandı - Son Dakika
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Graham'ın Yerine Kız Kardeşi Atandı

Graham\'ın Yerine Kız Kardeşi Atandı
14.07.2026 10:13
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Güney Carolina Valisi McMaster, Lindsey Graham'ın yerine kız kardeşi Nordone'u senatör atadı.

ABD'nin Güney Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere kız kardeşi Darline Graham Nordone'u atadı.

Cumhuriyetçi Vali McMaster, düzenlediği basın toplantısında, yasalar gereği eyaleti temsil edecek ismi belirleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Vali, bu çerçevede yaşamını yitiren Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere Graham'ın kız kardeşi Nordone'u atadı.

Kız kardeş Nordone'un atama kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Lindsey'e harika bir saygı duruşu olacağı" yönündeki tavsiye paylaşımının ardından geldi.

Eyaletin diğer Cumhuriyetçi Senatörü Tim Scott da bu atamaya tam destek verdiğini açıkladı.

Bugün yemin ederek göreve başlaması beklenen 62 yaşındaki Darline Graham Nordone, Güney Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü unvanını alacak.

Trump'tan Lindsey Graham'a övgü

Öte yandan, Beyaz Saray'da konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump ise hayatını kaybeden Senatör Graham'ı "harika bir insan" ve "herkesin dostu" şeklinde nitelendirdi.

Graham'ın vefatından kısa süre önce kendisini aradığını belirten Trump, "Ukrayna ziyaretinden döndükten sonra sadece selam vermek için aramıştı. Keyfi yerindeydi ancak biraz yorgun olduğunu söylemişti. Sonrasında bu korkunç olay yaşandı. İnanması çok güç." dedi.

Trump, son telefon görüşmelerinde Graham'ın "Save America Act" (Amerika'yı Kurtar Yasası) tasarısını güçlü şekilde desteklediğini ve bu konuyu da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Başkan Trump ayrıca, Graham'ın anısını onurlandırmak amacıyla ülke genelindeki bayrakların cumartesi akşamına kadar yarıya indirildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Graham'ın Yerine Kız Kardeşi Atandı - Son Dakika

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