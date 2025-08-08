Greene AIPAC'i Eleştirdi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Cumhuriyetçi Marjorie Taylor Greene, Amerikan- İsrail Siyasi Eylem Komitesinin (AIPAC), İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım hakkında konuştuğu için kendisine "saldıran bağış toplama e-postaları" gönderdiğini belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Greene, AIPAC'i kendisine saldırmakla suçladı.

Greene, "AIPAC, (2023) 7 Ekim'de İsrail'de yaşananların korkunç olduğunu ve tüm esirlerin iade edilmesi gerektiğini söylemenin en doğru ve en kolay şey olduğunu, ancak Gazze'de yaşanan soykırım, insani kriz ve açlığın da korkunç olduğunu' söylediğim için bana saldıran bağış toplama e-postaları gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Ofisinin kapısındaki "Yabancı lobicilik yapılmaz. Bu ofise yabancı bir ülke adına fon aramak için girerseniz, 22 ABD kodlu 611-62 Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'nı ihlal etmiş olabilirsiniz. Önce Amerika." tabelayı paylaşan Greene, AIPAC'in bundan hoşlanmadığını düşündüğünü belirtti.

Greene, "Cumhuriyetçilere Demokratlardan çok daha fazla bağış yapan" AIPAC'ten fon almayan nadir Kongre üyelerinden biri olduğunu belirterek, "Gerçek şu ki, AIPAC'ın ABD yasalarına göre yabancı bir lobici olarak kayıt yaptırması gerekiyor çünkü yüzde yüz nükleer silahlı İsrail'in seküler hükümetini temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Greene, AIPAC'in kendisinin "Amerikan değerlerine ihanet ettiğini" iddia ettiğini ve Komitenin "İsrail ile hizmet ettiğini ve ABD'de lobi yaptığını" savundu.

ABD halkı yabancı savaşları finanse etmekten bıktı

Greene, One America News'teki eski Kongre Üyesi Matt Gaetz'ın programında konuya ilişkin konuştu.

Kongre üyelerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmek için İsrail'e götürüldüğünü belirten Greene, "Kongre üyelerini nükleer silahlara sahip İsrail'in, 400 milyar dolardan az borcu olan İsrail'in, üniversitede sağlık hizmetlerini vergi mükelleflerinin finanse ettiği İsrail'in seküler hükümetiyle görüşmeye götürüyorlar." dedi.

Greene, AIPAC'in kendisine "saldırmasının" sebebinin gerçekleri söylemeye cüret etmesi olduğu kaydederek, "İsrail'in canı yanmıyor ve sadece kendini savunmakla kalmayıp düşmanlarını soykırım noktasına varacak şekilde yok etme kapasitesine sahip olduklarını çoktan kanıtladılar. Gazze'de olan da bu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD halkının yabancı savaşları ve meseleleri finanse etmekten "bıktığını" aktaran Greene, Temsilciler Meclisi'ne sunduğu İsrail'in füze savunma sistemi için ayrılan 500 milyon dolarlık finansmanın kesilmesine dair değişiklik önergesini hatırlattı.

Greene, önergeyi sadece 6 üyenin desteklediğini vurgulayarak, kendisinin hükümetin "işgal edilmiş gibi" hissettiğini ve Kongre üyelerinin "İsrail'in her isteğini yerine getirdiğini ve ülke için dış savaşlara girdiğini" düşündüğünü ifade etti.